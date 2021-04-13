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Политика

Киев просит разместить на Украине зенитные ракетные комплексы Patriot

Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 07:34
1 мин
Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 07:34
1 мин
Wikipedia
Wikipedia

В Киеве заявили, что США нужно разместить на территории Украины зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Такое мнение высказал руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Ермак утверждает, что «Украина держит оборону против России». Причем делает это не только для себя, но и для Запада тоже.

Он отметил, что США разместил Patriot в Польше, а нужно на Украине, пишет «ПолитЭксперт».

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что российские войска, которые перемещаются на западе РФ, якобы угрожают Киеву.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс предложил Киеву участвовать в семи учениях, которые НАТО проведет в текущем году.

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