Украина хочет вернуть статус ядерной державы

Политика

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обратился к Западу с призывом вернуть его стране ядерное оружие. Об этом он сказал в эфире немецкой радиостанции.

По словам Мельника, Украине мало моральной поддержки западных стран, ей нужен статус ядерной державы.

Также он попросил Германию оказать военную поддержку и поторопил с решением о вступлении Украины в НАТО, пишет «РИА Новости».

После распада СССР численность ядерного арсенала Украины была третьей в мире.

Часть ядерного оружия Украины была передана России, а вторая часть отправлена в США.