Новости – Политика
Политика
Украина хочет вернуть статус ядерной державы
15 апреля, 2021 12:33
1 мин
1 мин
Pixabay
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обратился к Западу с призывом вернуть его стране ядерное оружие. Об этом он сказал в эфире немецкой радиостанции.
По словам Мельника, Украине мало моральной поддержки западных стран, ей нужен статус ядерной державы.
Также он попросил Германию оказать военную поддержку и поторопил с решением о вступлении Украины в НАТО, пишет «РИА Новости».
После распада СССР численность ядерного арсенала Украины была третьей в мире.
Часть ядерного оружия Украины была передана России, а вторая часть отправлена в США.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку