Политика

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил «военно-политическую обстановку на юго-западном стратегическом направлении».

По его словам, Киев старается дестабилизировать ситуацию в Донбассе, а США и НАТО продолжают свои провокационные действия в районе Черного моря.

На заседании коллегии Минобороны России Шойгу заявил, что данная ситуация связана с попытками западных стран нарастить свое военное присутствие у южных и западных российских границ, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Украина может начать боевые действия против Крыма. Война начнется с гибели украинских солдат.