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Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку в Донбассе и Черноморском регионе

Дмитрий Байков
20 апреля, 2021 16:50
1 мин
Дмитрий Байков
20 апреля, 2021 16:50
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил «военно-политическую обстановку на юго-западном стратегическом направлении».

По его словам, Киев старается дестабилизировать ситуацию в Донбассе, а США и НАТО продолжают свои провокационные действия в районе Черного моря.

На заседании коллегии Минобороны России Шойгу заявил, что данная ситуация связана с попытками западных стран нарастить свое военное присутствие у южных и западных российских границ, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Украина может начать боевые действия против Крыма. Война начнется с гибели украинских солдат.

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