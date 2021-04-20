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Политика
Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку в Донбассе и Черноморском регионе
20 апреля, 2021 16:50
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Министр обороны России Сергей Шойгу оценил «военно-политическую обстановку на юго-западном стратегическом направлении».
По его словам, Киев старается дестабилизировать ситуацию в Донбассе, а США и НАТО продолжают свои провокационные действия в районе Черного моря.
На заседании коллегии Минобороны России Шойгу заявил, что данная ситуация связана с попытками западных стран нарастить свое военное присутствие у южных и западных российских границ, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Украина может начать боевые действия против Крыма. Война начнется с гибели украинских солдат.
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