Политика

Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, следует из международного извещения для пилотов (NOTAM).

На юго-западе крымского полуострова проходят крупные учения ВМФ России с участием десятков боевых кораблей и ракетными стрельбами. С этим связно закрытие всех подходов к полуострову, включая воздушное пространство. В данный момент полеты закрыты на высоте до 19 км. Ограничения будут действовать с 20 по 24 апреля, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Минобороны России не комментирует данную информацию.