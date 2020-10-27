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Путин нашел чем похвастаться посреди коронавирусной чумы

Антон Мельников
27 октября, 2020 19:07
2 мин
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Youtube / НТВ

Президент Владимир Путин заявил, что Россия, как никакая другая страна в мире, смогла мобилизовать ресурсы в условиях пандемии коронавируса. Он добавил, РФ эффективнее всех обеспечивала больных койками.

«Содержать койки, инфекционные койки, когда нет пандемии, просто так пустыми бессмысленно. А вот способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое, наверное, другое государство в мире», — заявил Путин.

По словам российского лидера, так быстро и эффективно мобилизовать коечные места не только для пациентов с тяжёлой формой коронавируса, но и для пациентов с легкой и средней степенями, не смог никто, передают «Известия».

Напомним, что заявление Путина об успехах России появилось на фоне информации о том, что ради больных коронавирусом в Петербурге переоборудовали павильон в выставочном центре; Роспотребнадзор ввёл в стране сеобщий масочный режим; в некоторых больницах российских городов людей из-за нехватки мест начали принимать со своими раскладушками. При этом, Россия день ото дня ставит антирекорд по числу заразившихся коронавирусом, а во многих регионах замечены проблемы с лекарствами от простудных заболеваний.

темы
Россия
Владимир Путин
коронавирус
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