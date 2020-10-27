Black.mask74 / Instagram.com

В России введен всеобщий масочный режим. Соответвующее постановление Роспотребнадзора вступает в силу с завтрашнего дня.

Ношение маски обязательно в местах массового пребывания, в транспорте, на парковках, в лифтах. Контроль за исполнением этого требования возложено на высшие должностные лица субъектов РФ.

Кроме того, Роспотребнадзор запретил работу клубов, ресторанов и баров с 23:00 до 06:00, пишет Telegram-канал Baza.

Ведомство потребовало усилить режим дезинфекции в такси и на транспорте, а также в других местах скопления людей.

Ранее эпидемиолог и инфекционист Михаил Фаворов назвал год окончания пандемии коронавируса.