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Общество
Роспотребнадзор закрыл клубы и рестораны с 23:00 до 6:00 и ввел всеобщий масочный режим
27 октября, 2020 10:05
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Black.mask74 / Instagram.com
В России введен всеобщий масочный режим. Соответвующее постановление Роспотребнадзора вступает в силу с завтрашнего дня.
Ношение маски обязательно в местах массового пребывания, в транспорте, на парковках, в лифтах. Контроль за исполнением этого требования возложено на высшие должностные лица субъектов РФ.
Кроме того, Роспотребнадзор запретил работу клубов, ресторанов и баров с 23:00 до 06:00, пишет Telegram-канал Baza.
Ведомство потребовало усилить режим дезинфекции в такси и на транспорте, а также в других местах скопления людей.
Ранее эпидемиолог и инфекционист Михаил Фаворов назвал год окончания пандемии коронавируса.
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