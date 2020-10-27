Новая предполагаемая дата «окончания» пандемии коронавируса повергла в шок

Mos.ru

Коронавирус отступит не раньше 2022 года. Соответствующий прогноз сделал эпидемиолог и инфекционист Михаил Фаворов, 30 лет проработавший в Центре по контролю заболеваемости в США.

Он рассказал, что пандемия «в том виде, в каком она сейчас», закончится в 2022 году. В случае, если появится «чудесная вакцина» и будет привито все население страны, это произойдет раньше.

Ученый напомнил, что в настоящее время ни одна вакцина не прошла третью фазу испытаний. Фаворов считает, что вопрос о том, будут ли вакцины на основе аденовируса защищать от COVID-19 - «большая интрига». Сомнения исследователя касаются в том числе российской вакцины «Спутник V».

Он назвал доказанными случаи повторного заражения. Но такие ситуации сравнительно редки.

Фаворов отметил, что сейчас нельзя выделить страны-лидеры по борьбе с инфекцией. Главный критерий, полагает он, - достаточное количество коек для тяжелых больных, пишет «Интерфакс».

Ранее в России назвали долю привившихся «Спутником V» без побочных эффектов.