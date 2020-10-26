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Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал долю пациентов, перенесших вакцинацию «Спутником V» с побочными эффектами. У большинства участников исследований их не было.

По словам Гинцбурга, «85% вакцинированных переносят данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства». У 15% наблюдались изменения в состоянии здоровья.

Так, у добровольцев отмечались повышение температуры до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах, покраснение в месте укола, пишет РИА Новости.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Препарат получили глава Минобороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

В сентябре о побочных эффектах от вакцинации против коронавируса сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она предупреждала, что за состоянием людей будут наблюдать в течение шести месяцев.