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В России опять рекорд: более 17 тысяч человек заразились коронавирусом

Дмитрий Байков
23 октября, 2020 11:21
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фото: Pixabay

За минувшие сутки в России зафиксировали более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

За сутки выявлено 17 340 новых заболевших COVID-19, это максимум за все время пандемии. Зарегистрировано 283 летальных исходов.

Общее число заразившихся достигло 1 480 646, умерли 25 525 человек, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее сообщалось, что украинец подал иск к Министерству здравоохранения Украины с требованием предоставить ему российскую вакцину «Спутник V».

темы
Россия
общество
коронавирус
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