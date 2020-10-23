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Украинец хочет российский «Спутник V». Мужчина требует вакцину через суд
23 октября, 2020 08:53
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http://Minzdrav.gov
Украинец подал иск к Министерству здравоохранения Украины с требованием предоставить ему российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.
Мужчина объяснил свое требование необходимостью защититься от коронавируса во время участия в избирательном процессе, который назначен на 25 октября.
Киевский суд рассматривает возможность возбуждения административного дела по данному иску, пишет «РИА Новости».
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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