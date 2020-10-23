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Украинец хочет российский «Спутник V». Мужчина требует вакцину через суд

Дмитрий Байков
23 октября, 2020 08:53
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http://Minzdrav.gov

Украинец подал иск к Министерству здравоохранения Украины с требованием предоставить ему российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Мужчина объяснил свое требование необходимостью защититься от коронавируса во время участия в избирательном процессе, который назначен на 25 октября.

Киевский суд рассматривает возможность возбуждения административного дела по данному иску, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

темы
Украина
Россия
общество
суд
вакцина
Спутник V
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