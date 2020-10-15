Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начали испытывать в Венесуэле

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В Венесуэле начались испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

По его словам, уже отобраны добровольцы для участия в клинических испытаниях российской вакцины «Спутник V». В исследованиях будут участвовать 2 тыс. человек, сообщает «Russia Today».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую вакцину против коронавируса «ЭпиВак-Корона».

Российский лидер также заявил, что скоро к регистрации будет готова третья вакцина центра имени Чумакова РАН.