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Сделано Русскими
В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Третья на подходе
15 октября, 2020 07:07
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фото: Pixabay
Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВак-Корона». Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Путин поздравил сотрудников «Вектора» и отметил важность события. Российский лидер также заявил, что скоро к регистрации будет готова третья вакцина центра имени Чумакова РАН, сообщает «Naked Science».
Ранее сообщалось, что Сербия ведет переговоры с Россией по приобретению российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент республики Александар Вучич.
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