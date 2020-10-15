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В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Третья на подходе

Дмитрий Байков
15 октября, 2020 07:07
1 мин
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фото: Pixabay

Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВак-Корона». Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Путин поздравил сотрудников «Вектора» и отметил важность события. Российский лидер также заявил, что скоро к регистрации будет готова третья вакцина центра имени Чумакова РАН, сообщает «Naked Science».

Ранее сообщалось, что Сербия ведет переговоры с Россией по приобретению российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

темы
Россия
Владимир Путин
коронавирус
вакцина
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