В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Третья на подходе

фото: Pixabay

Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВак-Корона». Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Путин поздравил сотрудников «Вектора» и отметил важность события. Российский лидер также заявил, что скоро к регистрации будет готова третья вакцина центра имени Чумакова РАН, сообщает «Naked Science».

Ранее сообщалось, что Сербия ведет переговоры с Россией по приобретению российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент республики Александар Вучич.