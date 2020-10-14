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Сделано Русскими
Сербы хотят российскую вакцину «Спутник V»
14 октября, 2020 13:49
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фото: Wikipedia
Сербия ведет переговоры с Россией по приобретению российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент республики Александар Вучич.
По словам президента Сербии, в настоящее время Белград и Москва ведут переговоры на тему приобретения вакцины «Спутник V», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее американская компания Johnson & Johnson заявила о приостановке испытания вакцины от коронавируса из-за «необъяснимой болезни» одного из добровольцев.
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