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Сербы хотят российскую вакцину «Спутник V»

Дмитрий Байков
14 октября, 2020 13:49
1 мин
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фото: Wikipedia

Сербия ведет переговоры с Россией по приобретению российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

По словам президента Сербии, в настоящее время Белград и Москва ведут переговоры на тему приобретения вакцины «Спутник V», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее американская компания Johnson & Johnson заявила о приостановке испытания вакцины от коронавируса из-за «необъяснимой болезни» одного из добровольцев.

темы
Россия
Сербия
коронавирус
вакцина
Александр Вучич
Спутник V
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