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Хочешь лечь в больницу – приноси свою раскладушку. В Липецке не осталось свободных коек

Антон Мельников
23 октября, 2020 21:44
1 мин
Telegram-канал Mash.
Telegram-канал Mash

В лечебнице №8 города Липецка ввели постельный ценз. Для госпитализации необходимо приходить со своей раскладушкой.

Палаты лечебницы оказались переполнены, врачи и больничная администрация вынуждены идти на неоднозначные решения. Например, пускать людей только со своим койко-местом.

Острую нехватку мест заметил местный житель Денис Власов, который привёз в больницу 70-летнюю тёщу с двусторонней пневмонией. К больнице Власов приехал в 10:30, а положить родственницу удалось только к 17 часам.

По словам Власова, людям без личных коек говорят, что они будут лечиться на стульях, передаёт Telegram-канал Mash.

темы
коронавирус
больницы
Липецкая область
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