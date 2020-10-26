В России установлен новый коронавирусный антирекорд

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За прошедшие сутки в России зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом. Об этом сегодня сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки выявлено 17 347 новых случаев заражения COVID-19. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Подмосковье (499).

За сутки умерли 219 человек, выздоровели 7 574 пациента.

Общее число заболевших достигло 1 531 224, зарегистрировано 26 269 летальных исходов, вылечить удалось 1 146 096 человек, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее сообщалось, что во Франции за прошедшие сутки более 50 тысяч человек заразились коронавирусом.