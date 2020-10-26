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Во Франции выявлено колоссальное число заболевших коронавирусом за сутки

Дмитрий Байков
26 октября, 2020 08:44
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фото: Pixabay

Во Франции за прошедшие сутки более 50 тысяч человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает санитарное агентство республики Santé Publique.

Сообщается, что выявлено 52 010 новых случаев COVID-19 - это рекордный показатель за все время пандемии в республике.

Общее числа заболевших во Франции достигло 1 138 507, зафиксировано 34 761 летальных исходов, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что одним из последствий перенесенного коронавируса, помимо одышки и слабости, может стать выпадение волос.

темы
общество
Франция
коронавирус
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