Во Франции выявлено колоссальное число заболевших коронавирусом за сутки

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Во Франции за прошедшие сутки более 50 тысяч человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает санитарное агентство республики Santé Publique.

Сообщается, что выявлено 52 010 новых случаев COVID-19 - это рекордный показатель за все время пандемии в республике.

Общее числа заболевших во Франции достигло 1 138 507, зафиксировано 34 761 летальных исходов, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что одним из последствий перенесенного коронавируса, помимо одышки и слабости, может стать выпадение волос.