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Во Франции выявлено колоссальное число заболевших коронавирусом за сутки
26 октября, 2020 08:44
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фото: Pixabay
Во Франции за прошедшие сутки более 50 тысяч человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает санитарное агентство республики Santé Publique.
Сообщается, что выявлено 52 010 новых случаев COVID-19 - это рекордный показатель за все время пандемии в республике.
Общее числа заболевших во Франции достигло 1 138 507, зафиксировано 34 761 летальных исходов, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что одним из последствий перенесенного коронавируса, помимо одышки и слабости, может стать выпадение волос.
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