Помимо одышки и слабости коронавирус приводит к выпадению волос

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Одним из последствий перенесенного коронавируса, помимо одышки и слабости может стать выпадение волос. Об этом сообщил телеканал NHK.

Японские ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины заявили, что у пациентов, которые переболели COVID-19, после выздоровления остается ряд симптомов.

Четверть выздоровевших пациентов пожаловались на выпадение волос. Также 11 процентов сообщили об одышке. Слабость мучает 10 процентов и столько же рассказали о нарушении обоняния, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что врачи в ходе вскрытия пациентов обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших от коронавируса.