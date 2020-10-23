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Помимо одышки и слабости коронавирус приводит к выпадению волос

Дмитрий Байков
23 октября, 2020 14:25
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фото: pixabay

Одним из последствий перенесенного коронавируса, помимо одышки и слабости может стать выпадение волос. Об этом сообщил телеканал NHK.

Японские ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины заявили, что у пациентов, которые переболели COVID-19, после выздоровления остается ряд симптомов.

Четверть выздоровевших пациентов пожаловались на выпадение волос. Также 11 процентов сообщили об одышке. Слабость мучает 10 процентов и столько же рассказали о нарушении обоняния, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что врачи в ходе вскрытия пациентов обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших от коронавируса.

темы
общество
ученые
коронавирус
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