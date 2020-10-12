Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Великий и ужасный коронавирус проникает в мозг человека

Дмитрий Байков
12 октября, 2020 08:34
1 мин
1
фото: Pixabay

Врачи в ходе вскрытия пациентов обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших от коронавируса. Выводы специалистов из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф опубликованы в журнале The Lancet.

Медики провели вскрытие нескольких десятков человек, скончавшихся от коронавируса. В 53 процентов случаев в мозге был обнаружен COVID-19.

Однако авторы исследования отмечают, что изменения в мозге из-за проникновения в него инфекции незначительны. Ученые выяснили, что прямого разрушительного воздействия вируса на центральную нервную систему не наблюдается, пишет «Naked Science.

Ранее биологи из Сингапура провели ряд исследований и пришли к выводу, что коронавирус способен выжить в замороженных продуктах даже при температуре - 80 градусов.

темы
общество
ученые
коронавирус
мозг
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!