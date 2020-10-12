Великий и ужасный коронавирус проникает в мозг человека

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Врачи в ходе вскрытия пациентов обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших от коронавируса. Выводы специалистов из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф опубликованы в журнале The Lancet.

Медики провели вскрытие нескольких десятков человек, скончавшихся от коронавируса. В 53 процентов случаев в мозге был обнаружен COVID-19.

Однако авторы исследования отмечают, что изменения в мозге из-за проникновения в него инфекции незначительны. Ученые выяснили, что прямого разрушительного воздействия вируса на центральную нервную систему не наблюдается, пишет «Naked Science.

Ранее биологи из Сингапура провели ряд исследований и пришли к выводу, что коронавирус способен выжить в замороженных продуктах даже при температуре - 80 градусов.