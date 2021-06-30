«Приперлись к нашим границам»: Владимир Путин оценил вероятность Третьей мировой войны
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море очевидной провокацией.
По его словам, в этой провокации участвовали не только британцы, но и американцы, акция была комплексной. При этом российские военные действовали с соблюдением международных правил.
Однако Путин считает, что даже, если бы российские военные стреляли по эсминцу и потопили Defender, мир не встал бы на грань Третьей мировой войны. Так как те, кто устраивают подобные провокации знают, что не выйдут победителями из нее.
Также Путин высказал беспокойство тем, что страны НАТО «приперлись к нашим границам». По его словам, Альянс начал военное освоение Украины, страны которая непосредственно граничит с Россией, это вызывает тревогу и мы не можем на это реагировать.
Капитан эсминца Defender рассказал всю правду об инциденте в Черном море.