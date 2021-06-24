Капитан эсминца Defender рассказал всю правду об инциденте в Черном море
Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн прокомментировал инцидент с российскими кораблями, который произошел в Черном море.
Оуэн сообщил, что инцидент у берегов Крыма стал первым случаем за его 21-летнюю карьеру, когда он оказался так близко от российских кораблей. Он предположил, что предупредительный огонь вел один из кораблей береговой охраны.
Капитан британского эсминца не упустил случая заверить, что команда вела себя уверенно. При этом «не вступая в конфронтацию». Он добавил, что Defender находился вне зоны поражения, так как шел на большей скорости, чем российские корабли. Однако назвал такое развитие событий «небезопасным».
Корреспондент издания Daily Mail Марк Никол, находившийся на борту британского эсминца, также заявил, что российские пограничные сторожевые корабли открывали предупредительный огонь. По его словам, он даже слышал, как их просили сменить курс. Несмотря на это, команда эсминца намеренно зашла в территориальные воды России, пишет «РИА Новости».
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