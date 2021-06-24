МИД РФ заявит послу Великобритании жесткий демарш за «вранье в лицо»
Послу Великобритании будет заявлен жесткий демарш в связи с ситуацией с британским эсминцем Defender в Черном море. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, посол Великобритании будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство. «Россия дала понять, что нужно спрашивать разрешение, прежде чем заходить на нашу территорию». В МИД назвали позицию Лондона по ситуации с эсминцем «враньем в лицо», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, 23 июня британский эсминец своими провокационными действиями чуть не довел ситуацию в Черном море до конфликта.
Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России пресек нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании.
Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание. После этого эсминец покинул российские воды.
Однако Минобороны Великобритании, комментируя инцидент с нарушением границ РФ, заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международном правом.