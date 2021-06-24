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Политика
Сергей Аксенов предостерег от попыток «пробовать Россию на прочность» - это всегда «плохо заканчивалось»
24 июня, 2021 07:20
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Russian Defence MinistryGlobal Look Press
Великобритании дали понять, что Крым является неприступной крепостью. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, российские военные сработали «профессионально, оперативно и эффективно». Они «дали понять эсминцу ВМС Великобритании Defender, что «Крым - это крепость».
Аксенов предостерег от попыток «пробовать Россию на прочность», напомнив, что это всегда «плохо заканчивалось для тех, кто имел глупость это сделать», - пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что Черноморский флот ВМФ совместно с Пограничной службой ФСБ России пресек нарушение российской границы эсминцем «Дефендер» ВМС Великобритании.
На Украине «возбудились» после попытки британского эсминца «проверить Россию на слабо».
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