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Политика
На Украине «возбудились» после попытки британского эсминца «проверить Россию на слабо»
23 июня, 2021 16:04
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент с британским эсминцем «Дефендер» и российским флотом у берегов Крыма, который произошел 23 июня.
По словам Кулебы, инцидент якобы стал наглядным доказательством «агрессивной и провокационной политики РФ в Черном и Азовском морях».
Он призвал к необходимости «качественно нового взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее в среду сообщалось, что Черноморский флот ВМФ совместно с Пограничной службой ФСБ России пресек нарушение российской границы эсминцем «Дефендер» ВМС Великобритании.
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