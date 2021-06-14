«Украина сделала все»: Владимир Зеленский опять попросился в НАТО
Киев «сделал все, что нужно для получения Плана действий по членству» в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Разговор лидеров двух стран состоялся после саммита G7, который прошел под председательством Великобритании.
Зеленский подчеркнул важность четкой перспективы членства в НАТО для Киева. Он отметил, что страна идет по пути реформ в условиях сложных вызовов. По его словам, теперь пришло время, чтобы партнеры поддержали Украину конкретными действиями, сообщает официальное интернет-представительство украинского президента.
Зеленский также не забыл упомянуть, что полного отвода российских войск от границы с Украиной не произошло и уровень военной угрозы остается высоким.
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