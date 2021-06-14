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Экономика
На Украине захотели стать акционерами «Северного потока – 2»
14 июня, 2021 07:41
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Jens Büttner/ZB/Global Look press
На Украине нашли возможность, которая позволит зарабатывать на «Северном потоке – 2». О способе получать деньги с газопровода рассказал украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Он согласился с тем, что «Северный поток -2» выгоден для России и Европы. При этом Киев, по его мнению, должен получить компенсацию. Он предложил сделать Украину участником «Северного потока – 2». «Продайте или передайте украинскому «Нафтогазу» пять процентов стоимости этого «Потока», и мы будет акционерами, будем зарабатывать на нем», - приводит его слова «РИА Новости».
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