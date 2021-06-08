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Политика
В Киеве нашли способ навредить «Северному потоку - 2»
8 июня, 2021 16:29
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Nord Stream AG/ via globallookpress.com
Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила о способе остановить «Северный поток - 2», запуск которого может оставить украинскую ГТС без транзита.
По ее словам оказать давление на проект можно, если предложить Западу стратегическую альтернативу транзита газа.
Зеркаль заявила, что эта идея уже озвучивалась ранее. В 2019 году предлагалось создать совместный консорциум с привлечением американских и европейских компаний для использования украинской трубы.
Также Зеркаль призвала Евросоюз активнее использовать геополитические инструменты в противостоянии «Северному потоку- 2», пишут «Известия».
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