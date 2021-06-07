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Политика
Джо Байден передумал встречаться с Владимиром Зеленским
7 июня, 2021 12:21
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Администрация президента США Джо Байдена отказалась от проведения встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским перед российско-американским саммитом. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на информированный источник в Белом доме.
Возможность такой встречи действительно рассматривалась. Однако в администрации Байдена отказались от ее проведения из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз».
В Вашингтоне посчитали, что Киев отказался от борьбы с коррупцией, пишет «РИА Новости».
Владимир Зеленский хочет поговорить с Джо Байденом «в любом месте планеты».
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