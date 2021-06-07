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Политика
Владимир Зеленский хочет поговорить с Джо Байденом «в любом месте планеты»
7 июня, 2021 11:01
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Джо Байденом в любой точке планеты накануне российско-американского саммита в Женеве 16 июня. Об этом он сказал в интервью Axios.
По мнению Зеленского, «консультации следовало бы провести лицом к лицу» до саммита, потому что не все можно обсуждать по телефону. При этом он понимает, что «плотный график президента США» может не позволить организовать такую встречу.
Президент Украины также заверил, что готов встретиться с Байденом «в любом месте планеты», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Владимир Зеленский увидел угрозу для Украины союза России и Беларуси.
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