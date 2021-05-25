Владимир Зеленский разглядел потерю «двух Крымов»

Политика

Украина за последние 20 лет потеряла 5 млн гектаров государственной земли из-за моратория на продажу сельскохозяйственных земель. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, эти территории были незаконно присвоены.

Он отметил, что за время моратория некоторые нечистые на руку политики и бизнесмены украли у государства землю. Зеленский заявил, что эти территории можно сравнить с площадью двух полуостровов Крым и пообещал сделать все необходимое, чтобы вернуть и то, и другое, пишет «ПолитЭксперт».

Владимир Зеленский оценил перспективу своего выдвижения на второй срок.