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Политика

Владимир Зеленский оценил перспективу своего выдвижения на второй срок

Дмитрий Байков
20 мая, 2021 16:42
1 мин
Дмитрий Байков
20 мая, 2021 16:42
1 мин
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность своего выдвижения на второй президентский срок. Свое мнение он высказал на пресс-конференции по результатам 2 лет пребывания на посту.

По словам Зеленского, его участие в предстоящих выборах главы государства зависит от желания народа, а также доли выполненных им обещаний.

Украинский лидер заявил, что хочет быть лучше своих предшественников. Он отметил, что Украина достойна того, чтобы каждый новый президент был лучше предыдущих, пишут «Известия».

«Я себе этого не прощу»: Владимир Зеленский не смог ничего сказать про Владимира Путина.

Ранее по теме:  Владимир Зеленский предложил решение судьбы Донбасса
Ранее по теме:  Владимир Зеленский отчитается за 2 года президентства. Желающие задать вопросы собрались на митинг
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