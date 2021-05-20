Владимир Зеленский оценил перспективу своего выдвижения на второй срок

Политика

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность своего выдвижения на второй президентский срок. Свое мнение он высказал на пресс-конференции по результатам 2 лет пребывания на посту.

По словам Зеленского, его участие в предстоящих выборах главы государства зависит от желания народа, а также доли выполненных им обещаний.

Украинский лидер заявил, что хочет быть лучше своих предшественников. Он отметил, что Украина достойна того, чтобы каждый новый президент был лучше предыдущих, пишут «Известия».

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