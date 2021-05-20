«Я себе этого не прощу»: Владимир Зеленский не смог ничего сказать про Владимира Путина

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня на встрече с журналистами отказался дать характеристику главе российского государства Владимиру Путину.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает о российском лидере, Зеленский ответил: «У меня нет времени думать о Путине».

Свой отказ дать характеристику Путину он также объяснил тем, что не простит себе, если громкими заявлениями «спровоцирует эскалацию конфликта». Российско-украинские отношения сейчас находятся в напряженном состоянии, поэтому рисковать и бросаться неосторожными словами в сторону друг друга непростительно, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Владимир Зеленский предложил решение судьбы Донбасса.