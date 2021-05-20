Новости – Политика
Политика
«Я себе этого не прощу»: Владимир Зеленский не смог ничего сказать про Владимира Путина
20 мая, 2021 15:09
1 мин
1 мин
Официальное интернет-представительство Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня на встрече с журналистами отказался дать характеристику главе российского государства Владимиру Путину.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает о российском лидере, Зеленский ответил: «У меня нет времени думать о Путине».
Свой отказ дать характеристику Путину он также объяснил тем, что не простит себе, если громкими заявлениями «спровоцирует эскалацию конфликта». Российско-украинские отношения сейчас находятся в напряженном состоянии, поэтому рисковать и бросаться неосторожными словами в сторону друг друга непростительно, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Ранее по теме: Владимир Зеленский отчитается за 2 года президентства. Желающие задать вопросы собрались на митинг
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку