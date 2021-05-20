Новости – Политика
Политика
Владимир Зеленский предложил решение судьбы Донбасса
20 мая, 2021 13:37
1 мин
1 мин
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленсконо
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной итогам второй годовщины на посту президента Украины, предложил решение вопроса судьбы Донбасса.
По словам Зеленского, в настоящий момент решение ситуации на Донбассе является приоритетной задачей. Одним из планов урегулирования этого вопроса может стать референдум по этой теме.
Он также заявил, что есть несколько планов прекращения войны и возвращения неподконтрольных Киеву территорий, пишет «РИА Новости».
Сегодня Зеленский проводит пресс-конференцию по результатам 2 лет пребывания на посту. Мероприятие проходит на авиастроительном предприятии «Антонов».
Желающие задать вопросы президенту о наболевшем организовали митинг.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку