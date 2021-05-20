Владимир Зеленский предложил решение судьбы Донбасса

Политика

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной итогам второй годовщины на посту президента Украины, предложил решение вопроса судьбы Донбасса.

По словам Зеленского, в настоящий момент решение ситуации на Донбассе является приоритетной задачей. Одним из планов урегулирования этого вопроса может стать референдум по этой теме.

Он также заявил, что есть несколько планов прекращения войны и возвращения неподконтрольных Киеву территорий, пишет «РИА Новости».

Сегодня Зеленский проводит пресс-конференцию по результатам 2 лет пребывания на посту. Мероприятие проходит на авиастроительном предприятии «Антонов».

Желающие задать вопросы президенту о наболевшем организовали митинг.