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Политика
Владимир Зеленский отчитается за 2 года президентства. Желающие задать вопросы собрались на митинг
20 мая, 2021 12:27
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по результатам 2 лет пребывания на посту. Мероприятие пройдет на авиастроительном предприятии «Антонов».
Желающие задать вопросы президенту о наболевшем уже организовали митинг, организатором которого выступила партия «Демократична Сокира».
Митингующие пришли с табличками с самыми актуальными, по их мнению, вопросами. Например, «Кто руководит страной, Ермак?», «Как там перемирие в Донбассе?», «Министром чего является Аваков?», «Какая ваша доля в незаконной добыче янтаря?».
Митингующие выкрикивают свои вопросы в громкоговоритель.Также звучат «госизмена» и «Зе, приготовься», сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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