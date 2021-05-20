Владимир Зеленский отчитается за 2 года президентства. Желающие задать вопросы собрались на митинг

Политика

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по результатам 2 лет пребывания на посту. Мероприятие пройдет на авиастроительном предприятии «Антонов».

Желающие задать вопросы президенту о наболевшем уже организовали митинг, организатором которого выступила партия «Демократична Сокира».

Митингующие пришли с табличками с самыми актуальными, по их мнению, вопросами. Например, «Кто руководит страной, Ермак?», «Как там перемирие в Донбассе?», «Министром чего является Аваков?», «Какая ваша доля в незаконной добыче янтаря?».

Митингующие выкрикивают свои вопросы в громкоговоритель.Также звучат «госизмена» и «Зе, приготовься», сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Владимир Зеленский приехал посмотреть на Крым.