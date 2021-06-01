Владимир Зеленский увидел угрозу для Украины союза России и Беларуси
Создание Союзного государства России и Беларуси представляет угрозу для Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский выразил беспокойство по поводу перспектив углубления интеграции между Москвой и Минском. По его словам, в Киеве с тревогой наблюдают за увеличивающимся сотрудничеством России и Беларуси.
Зеленский полагает, что итогом интеграционного процесса может стать переход белорусских вооруженных сил под контроль Москвы и «создание настоящего Союзного государства между Россией и Беларусью», пишет «ПолитЭксперт».
Западные санкции толкают Минск на признание Крыма российским. Об этом рассказал в интервью «Русской планете» председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.