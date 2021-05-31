Санкции Евросоюза подталкивает Беларусь к интеграции с Россией
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что санкции, вводимые Евросоюзом против республики, лишь подталкивают к интеграции с Россией.
Макей заявил, что санкционная политика ЕС не оставляет Минску другого выбора и
подталкивает Беларусь к интеграции с Россией.
Он также отметил существенную роль Киева в этом процессе, который примкнул к антибелорусским санкциям, пишет «ПолитЭксперт».
В Беларуси допускают открытие авиасообщения с Крымом, фактически это будет признанием полуострова российским.
Как также рассказал в интервью «Русской планете» председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, Минск увеличит авиационную активность в страны Азии и Россию после введения санкций Западом из-за посадки самолета с экс-главредом «Nexta» Романом Протасевичем на борту.