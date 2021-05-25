Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Беларусь отказывается отпускать гражданку России

Дмитрий Байков
25 мая, 2021 15:43
1 мин
Дмитрий Байков
25 мая, 2021 15:43
1 мин
Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Минск подтвердил задержание гражданки России Софьи Сапеги на 72 часа. По истечении этого срока в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Сапега задержана на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении преступлений в период с августа по сентябрь 2020 года, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Россиянка София Сапега была задержана в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.

Минск готов сообщить всем заинтересованным сторонам подробности ситуации с самолетом Ryanair.

Ранее по теме:  Александр Лукашенко выступит завтра с важными заявлениями «на злобу дня»
Поделиться
ТЕГИ
МИД
Беларусь
Мария Захарова
Россия
Преступления
Задержание
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!