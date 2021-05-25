Беларусь отказывается отпускать гражданку России

Политика

Минск подтвердил задержание гражданки России Софьи Сапеги на 72 часа. По истечении этого срока в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Сапега задержана на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении преступлений в период с августа по сентябрь 2020 года, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Россиянка София Сапега была задержана в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.

Минск готов сообщить всем заинтересованным сторонам подробности ситуации с самолетом Ryanair.