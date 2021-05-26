Александр Лукашенко назвал Беларусь «полигоном» перед «броском на Восток»

Политика

Истинная цель «западных стратегов» - Россия. Беларусь - лишь экспериментальный полигон перед «броском на Восток».

Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в Национальном собрании.

По его словам, «поиск новых уязвимостей» направлен не только против республики. «Мы для них – полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток». Он также отметил, что экстремистский канал, работающий по белорусской проблематике, уже нацелился против России, пишет БЕЛТА.

Тем самым раскрывается «истинная цель западных стратегов», считает Лукашенко. Как раз этим и объясняется резкая реакция Запада – «там боятся новых разоблачений».

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