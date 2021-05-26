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Политика
Александр Лукашенко доходчиво объяснил «разгон» латвийского посольства
26 мая, 2021 10:46
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах высылки из республики всех дипломатов посольства Латвии.
В ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, Лукашенко пояснил ситуацию с высылкой латвийских дипломатов.
«Республика поступила так, как поступает суверенное национальное государство», - цитирует слова главы Беларуси БЕЛТА.
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