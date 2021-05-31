Новости – Люди
Люди
Дмитрий Песков рассказал об отказе Владимира Путина купаться с Александром Лукашенко
31 мая, 2021 12:55
1 мин
1 мин
фото: Kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать отказ президента России Владимира Путина купаться в Черном море с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
По словам пресс-секретаря президента России, он не располагает информацией на этот счет. Он назвал это «личным пространство» российского лидера, в которое он «не собирается вторгаться, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Лукашенко в ходе визита в Россию принял предложение Путина и искупался в Черном море.
Санкции Евросоюза подталкивает Беларусь к интеграции с Россией.
Ранее по теме: Западные санкции толкают Минск на признание Крыма российским
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку