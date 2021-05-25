Владимир Зеленский хочет армию побольше

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады два законопроекта. Оба касаются вооруженных сил страны.

Документы, инициатором которых стал Зеленский, имеют статус безотлагательных. Один из них предполагает увеличение численности вооруженных сил Украины, второй – «Об основах национального сопротивления».

Текстов законопроектов пока не приводятся, пишет «РИА Новости».

Владимир Зеленский разглядел потерю «двух Крымов».