Новости – Политика
Политика
Владимир Зеленский хочет армию побольше
25 мая, 2021 14:02
1 мин
1 мин
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады два законопроекта. Оба касаются вооруженных сил страны.
Документы, инициатором которых стал Зеленский, имеют статус безотлагательных. Один из них предполагает увеличение численности вооруженных сил Украины, второй – «Об основах национального сопротивления».
Текстов законопроектов пока не приводятся, пишет «РИА Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку