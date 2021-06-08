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Политика
Можно не бояться: Украина получила «максимальные гарантии безопасности» от Джо Байдена
8 июня, 2021 07:35
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CNPAdMedia Global Look press
Президент США Джо Байден пообещал Украине «максимальные гарантии безопасности» со стороны Вашингтона. Об этом рассказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».
По его словам, заявление было озвучено во время телефонных переговоров между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Американский лидер подчеркнул, что понимает риски и «точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности».
Телефонный разговор Байдена и Зеленского прошел 7 июня. Также сообщалось, что президент США пригласил своего украинского коллегу нанести визит в Вашингтон этим летом, - пишет «ПолитЭксперт».
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