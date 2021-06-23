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Политика
Украина не платит и остается при этом участником союза с Россией
23 июня, 2021 07:22
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Pixabay
СНГ не может исключить Украину без ее согласия. При этом Киев продолжает копить долги перед организацией.
Уже более 5 лет Украина не платит взносы в СНГ, частью которого она является. Как отметил председатель Исполнительного комитета организации Сергей Лебедев, Киев, несмотря на все свои воинствующие заявления, продолжает участвовать в некоторых форматах по гуманитарным вопросам, пишут «Известия».
Как отметили эксперты, Киев не хочет портить отношения с остальными участниками Союза.
Тем временем, еще один участник СНГ - Беларусь, продолжает получать порцию санкций от Евросоюза. Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал введенный ЕС в действие четвертый пакет санкций против белорусских граждан и предприятий.
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