«Мы можем бомбить»: Москва предупредила о тяжелейших последствиях провокаций у границ России
Москва осудила действия Великобритании в Черном море и предупредила о тяжелейших последствиях всех, кто пойдет на провокации, подобные инциденту с британским Defender.
Замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма. «Если коллеги не понимают, что такое границы России, мы можем бомбить», - приводит слова российского дипломата телеграм-канал «РИА Новости».
Напомним, 23 июня британский эсминец своими провокационными действиями чуть не довел ситуацию в Черном море до конфликта.
Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России пресек нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании.
Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание. После этого эсминец покинул российские воды.