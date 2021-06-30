В России не увидели «криминала» в действиях российских самолетов в ответ на провокации фрегата НАТО
Минобороны России прокомментировали действия российских самолетов в отношении фрегата ВМС Нидерландов Evertsen, который решил устроить очередную провокацию в акватории Черного моря.
Напомним, Evertsen двигаясь в сторону Керченского пролива, мог нарушить российскую водную границу. В воздух были подняты истребители Су-30 и бомбардировщик Су-24, которые совершили облет фрегата. После пролета российских самолетов корабль сразу изменил курс от границы России. Инцидент произошел еще 24 июня.
Минобороны Нидерландов обвинило Россию в создании «небезопасной ситуации» в Черном море. В ведомстве выразили недовольство слишком близким пролетом российских самолетов над фрегатом.
В российском министерстве обороны ответили, что полеты боевой авиации проходили на безопасном расстоянии от фрегата и в соответствии с международными правилами, пишет «ПолитЭксперт».
Напомним, 23 июня британский эсминец Defender своими провокационными действиями чуть не довел ситуацию в Черном море до вооруженного конфликта.
Капитан эсминца Defender рассказал всю правду об инциденте в Черном море.