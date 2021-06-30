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Политика
Американский эсминец USS Ross с 52 «Томагавками» на борту «отказался» от провокации в Черном море
30 июня, 2021 09:46
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MCS 3rd Class Ford Williams/ZUMAPRESS.com/ Global Look press
ВМС США опровергли сообщения СМИ о следовании американского эсминца USS Ross в направлении к Крыму.
Ранее появились сообщения со ссылкой на сервисы перемещения судов о движении эсминца в сторону Крыма.
Американские военные заверили, что информация о передвижении эсминца в сторону Крыма не соответствуют действительности.Он находится в порту Одессы и останется там «в обозримом будущем», сообщает телеграм-канал «раньше всех. Ну почти».
Эскадренный миноносец USS Ross, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, прибыл в Черное море 26 июня. Он принимает участие в военно-морских учениях Sea Breeze – 21.
В России не увидели «криминала» в действиях российских самолетов в ответ на провокации фрегата НАТО.
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