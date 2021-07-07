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Политика
Повторит ли испанский корабль «подвиг» британского эсминца в Черном море. Российские моряки «посмотрят»
7 июля, 2021 12:03
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Патрульный корабль «Райо» ВМС Испании вошел в Черное море для участия в натовских учениях Sea Breeze-2021.
Силы Черноморского флота приступили к слежению за испанским кораблем, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Напомним, 23 июня Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ пресек нарушение российской границы британским эсминцем «Дефендер».
Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, бомбардировщик Су-24М – бомбометание по курсу «Дефендера». После этого эсминец покинул российские воды.
Капитан эсминца Defender рассказал всю правду об инциденте в Черном море.
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