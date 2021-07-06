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Политика
Российский МИД «объяснил на пальцах»: не суйтесь в Черное море
6 июля, 2021 12:06
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MOD Russia/via Globallookpress.com
В случае повторения инцидента с британским эсминцем в Черном море Россия может нанести удар. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Провокаторы, которые продолжат устраивать «игры» в Черном море, должны знать, что «получат по носу».
По словам Рябкова, авантюристам, которые хотят устроить провокацию нужно «объяснять на пальцах», почему им лучше «сюда не соваться».
Американский эсминец USS Ross с 52 «Томагавками» на борту «отказался» от провокации в Черном море.
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