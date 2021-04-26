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Политика
Польша срочно созывает совещание Вышеградской группы. Обсуждать будут Россию
26 апреля, 2021 11:28
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Pixabay
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созывает совещание глав правительств Вышеградской группы. Об этом сообщил Центр информации польского правительства.
Совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции, планируется посвятить обсуждению «российского вопроса». Помимо Польши, в Вышеградскую группу входят Венгрия, Словакия и Чехия, сообщает «РИА Новости».
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