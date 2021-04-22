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Политика
Час «Х»: истек срок чешского ультиматума
22 апреля, 2021 13:17
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Pixabay
В 13.00 по московскому времени истек срок чешского ультиматума.
Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что либо Россия примет обратно высланных чешских дипломатов, либо Прага либо Чехия вышлет еще российских, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Накануне Кулганек выразил протест по причине высылки из Москвы 20 чешских дипломатов.
Кулганек поставил ультиматум Москве с требованием вернуть всех высланных дипломатов или численность российского посольства сократится до численности чешского.
Чешского посла вызовут в МИД России и «конкретно» с ним поговорят.
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