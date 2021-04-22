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Политика

Чешского посла вызовут в МИД России и «конкретно» с ним поговорят

Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 09:54
2 мин
Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 09:54
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сегодня российский МИД вызовет посла Чехии, с которым пройдет «конкретный разговор». Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, предстоит серьезный разговор о сложившейся ситуации. Чешская сторона должна быть извещена о последствиях своих действий, сказала официальный представитель МИД России в эфире радиостанции «ВестиFM».

Ухудшение отношений между Россией и Чехией произошло после скандальных заявлений чешской спецслужбы о якобы причастности РФ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Каких-либо доказательств, как обычно, предоставлено не было. На это неоднократно обращал внимание и президент республики Милош Земан.

Ситуация с расследованием дела о взрывах на военных складах в Чехии в 2014 года является маразмом. Такое заявление сделала ранее Захарова.

Власти Чехии сами не владели информацией о том, кому принадлежат склады в чешской деревне Врбетице. За 7 лет с момента взрыва так и не были озвучены подробности, причины и имена виновников произошедшего. «Это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет». В итоге все опять свалили на Петрова и Баширова. «Стыдно? Стыдно», сказала Захарова.

Американских послов вызывают «на ковер» в МИД России. Сегодня очередь замглавы посольства США.

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